شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يعقد أولى جلساته عن بعد ويوافق على تعديل نظام الرهن العقاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن العقاري، وذلك خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة " عن بعد " المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
ورفع رئيس مجلس الشورى – في مستهل الجلسة - الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه عن بعد.
وأوضح الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن: " التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على أن يواصل مجلس الشورى القيام بدوره وأعماله التي تسهم في صناعة القرار " .
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