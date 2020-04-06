شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يعقد أولى جلساته عن بعد ويوافق على تعديل نظام الرهن العقاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن العقاري، وذلك خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة " عن بعد " المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ورفع ‏رئيس مجلس الشورى – في مستهل الجلسة - الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه عن بعد.

‏وأوضح الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن: " التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على أن يواصل مجلس الشورى القيام بدوره وأعماله التي تسهم في صناعة القرار " .