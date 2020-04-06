شكرا لمتابعة خبر عن ظهور سيدتين جديدتين في قضية «خاطفة الدمام» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشف ربط الخيوط ببعضها في قضية السيدة المتهمة بخطف الأطفال في الدمام بالمنطقة الشرقية قبل أكثر من عشرين عامًا، عن ظهور سيدتين جديدتين من خلال التحقيقات التي تُجرى في القضية.

وأظهرت التحقيقات، أن هناك عمليات خطف كانت مدروسة قبل الخطف وهناك تحديد لطلب حسب الشكل وتحديد الضحية ومعرفة طريقة الخطف وبعدها يتم تنفيذ الخطف؛ حيث أن الجهات الرسمية تربط الخيوط ببعضها وتتوصل لسيدتين من الجنسية المغربية تمتهنان السحر، بحسب مصادر.

وأكدت مصادر، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة ستصدر بيانا به تفاصيل التحقيقات؛ مضيفة: " لا تنصدموا من تفاصيل قضية خاطفة الدمام فقصتها بدأت من سنوات طويلة ورجال الأمن لم يستهينوا بالقضية وسيتم كشف رؤوس العصابة وأفراد العصابة في كل المواقع ببيان النيابة العامة " .