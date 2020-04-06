شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح عدادات المياه المغلقة ووقف الإغلاق لعدم السداد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نائب رئيس شركة المياه الوطنية لدعم العمليات، نمر الشبل، أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات للتسهيل على عملائها خلال الأوضاع الحالية، ومنها وقف قفل عدادات المياه لعدم السداد أو لأي سبب آخر.

وأعلن نمر الشبل، خلال مشاركته مع برنامج " يا هلا " على قناة روتانا خليجية، عن إعادة فتح العدادات المغلقة في المناطق التي يُطبق فيها منع التجول لمدة 24 ساعة وفي المناطق التي يشملها منع التجول لفترات أقل.

وطالب " الشبل " العملاء الذين لديهم عداد مغلق إلى تقديم طلب لإعادة فتحه وتشغيله خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية، أو بالاتصال بالرقم المجاني (920001744).