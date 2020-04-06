شكرا لمتابعة خبر عن صندوق التنمية الزراعية يعلن تأجيل الأقساط المستحقة حتى نهاية أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف صندوق التنمية الزراعية، اليوم الاثنين، عن تأجيل الاقساط المستحقة للفترة من 1 مارس 2020 وحتى 31 اغسطس 2020 لمدة ستة أشهر.
وأوضح الصندوق، أن ذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملتزمة بالسداد والتي لم يسبق أن تم إعادة جدولتها سابق قبل هذه الفترة، مع ملاحظة أن التأجيل لا يشمل إعانة السداد المرتبطة بتاريخ الاستحقاق الأساسي للقسط والتي تمثل ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.
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