عقد جلسته «عن بُعد».. «الشورى» يوافق على تعديل نظام الرهن العقاري

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن العقاري.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، والتي انعقدت «عن بُعد»، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وفي مستهل الجلسة، رفع رئيس الشورى، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه «عن بُعد».

وقال آل الشيخ: إن التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على أن يواصل مجلس الشورى القيام بدوره وأعماله التي تسهم في صناعة القرار.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه أمس الأول، بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه «عن بُعد»؛ بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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