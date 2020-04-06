«الأحوال المدنية» تحدد آلية تسجيل المواليد الجدد وتوصيل الوثيقة عبر أبشر

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، في ظل تعليق العمل ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ووفقًا للحساب الرسمي للأحوال المدنية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن خطوات تسجيل المواليد الجدد تبدأ بالدخول على منصة أبشر، واختيار أبشر أفراد، ثم إدخال اسم المستخدم والرمز المرئي، ثم انقر على تسجيل الدخول.

خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر أبشر

ثم اختيار خدمات من خانة «خدماتي»، ومن ثم اختر قطاع «الأحوال المدنية»، ثم اختر خدمة «تسجيل المواليد»، ثم الضغط على أيقونة التالي بعد الاطلاع على شروط ومتطلبات الخدمة، ثم الضغط على تسجيل مولود واختر تأكيد بعد مراجعة بيانات المولود.. وفي حالة وجود خطأ يجب عدم استكمال تسجيل المولود ومراجعة المستشفى لتعديل البيانات، وفقًا للأحوال المدنية.

الأحوال المدنية تحدد خطوات توصيل شهادة الميلاد بالبريد

بعد تلقي رسالة تم تسجيل المولود بنجاح، اطلب توصيل الوثائق؛ بواسطة البريد من خلال الضغط على أيقونة «اختيار وثيقة»، ثم الضغط على أيقونة «اختر العنوان»، ثم تأكد من عنوان البريد، ثم اختر تأكيد طلب توصيل، وفقًا للحساب الرسمي للأحوال المدنية.

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وكانت قد حددت الأحوال المدنية 4 معايير؛ تجعل أسماء المواليد الجدد نظامية من أجل السماح باستخراج شهادات الميلاد الخاصة بهم، من بينها أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، وغير مخالف للشريعة الإسلامية.

ومن ضمن المعايير، التي حددتها «الأحوال المدنية» لتسجيل المواليد، أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، إذ لا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم، مثل «الشريف، والسيد، والحاج، ونحوها».

وكذلك لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: «المعروف بكذا أو نحو ذلك»، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل «قمر الزمان ومحمد خالد ونحوها»، ويمنع تسجيل أسماء المواليد المخالفة للشريعة الإسلامية مثل «عبدالرسول، وعبداللات، ونحوها»، وفقًا للأحوال المدنية.

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