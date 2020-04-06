الشورى يطالب «هيئة أموال القاصرين» بالربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها.

جاء ذلك، خلال الجلسة العادية الحادية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بعد»؛ برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين للعام المالي 1439- 1440هـ.

من جانبه، رأى عضو الشورى إبراهيم المفلح، أن تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لم يتضمن تفاصيل عن أعمال الهيئة الاستثمارية، مؤكداً ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات عن زكاة الأموال التي تديرها.

بينما تساءل عضو الشورى عبدالله السعدون، عن كيفية استثمار الأموال التي تقوم عليها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وعائداتها السنوية المتحققة؟.

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وفي نفس الجلسة، وافق الشورى على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، كما ناقش مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

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