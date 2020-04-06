«مدني مكة» ينبه من جريان الأودية والشعاب بالسيول خلال الساعات المقبلة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وكذلك تساقط البرد، وقد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالسيول، وذلك على كل من «الطائف وميسان وتربة ورنية والمويه»، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساء اليوم.

‏‎ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول إلى الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

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