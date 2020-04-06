فيديو.. «رضيع سعودي» يهزم فيروس كورونا في مستشفى الدوادمي

سلّم مستشفى الدوادمي العام الطفل الرضيع «خالد»، إلى ذويه بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وسط حالة من الفرحة، على أن يستمر العزل المنزلي لاستكمال المدة المحددة، حسب سياسات مكافحة العدوى والطب الوقائي.

وأظهر مقطع فيديو أورده مستشفى الدوادمي العام، عبر حسابه على «تويتر»، طاقمًا طبيًا يقوم بإيصال الرضيع إلى ذويه عن طريق سيارة الإسعاف، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال مستشفى الدوادمي العام، عبر حسابه على تويتر: «سادت الفرحة محافظة الدوادمي ومنسوبي مستشفى محافظة الدوادمي العام، بعد أن تقرر خروج الطفل المصاب بـ (كورونا) COVID-19 بعد شفائه والحمد لله».

وأوضح مدير مستشفى الدوادمي الإخصائي أحمد بن بجاد الرخيمي، أنه تقرر خروج الطفل المصاب بكوفيد 19 بعد تماثله للشفاء والحمد لله، متقدمًا بالشكر والتقدير لجميع الطاقم الطبي والتمريضي والاداري، الذين تابعوا حالة الطفل وتمت معالجته حسب بروتوكول وزارة الصحة قائلًا: «الحمد لله على سلامته وكذلك نزف التهنئة لأهل الطفل بتعافيه وخروجه من المستشفى بالسلامة».

وأشار إلى أنه تم تسليمه لأهله بمنزلهم بواسطة فريق طبي، واستمرار العزل المنزلي لاستكمال المدة المحددة، حسب سياسات مكافحة العدوى والطب الوقائي.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبهذا ارتفع إجمالي حالات الإصابة بـ«كورونا» في البلاد إلى 2463 إصابة، وذلك بحسب التحديث الذي تم على موقع وزارة الصحة لرصد حالات كورونا.

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وأشارت الوزارة، إلى أنه بلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة، موضحة أنه تعافى حتى الآن 488 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع، الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

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