السعودية اليوم / تمديد حظر التجول في إقليم كردستان



بغداد 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

مددت وزارة داخلية إقليم كردستان اليوم، حظر التجول في الإقليم بشكله الحالي إلى إشعار آخر.

وأفادت بأنها تتباحث حاليًا مع المحافظين ومسؤولي الإدارات المحلية بشأن المقترحات المقدمة، تمهيدًا لتحديد التعليمات الجديدة الخاصة بحظر التجوال، موضحة بأنه وإلى ذلك الحين يبقى حظر التجوال ساريًا بشكله الحالي.

وكانت سلطات الإقليم فرضت حظرًا مشددًا للتجوال يشمل المارة والمركبات، إضافة إلى الأسواق والمخابز والأماكن الخدمية، لمدة 48 ساعة بدأت من السبت الماضي، في محاولة للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

13:17ت م

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بغداد 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسمددت وزارة داخلية إقليم كردستان اليوم، حظر التجول في الإقليم بشكله الحالي إلى إشعار آخر.وأفادت بأنها تتباحث حاليًا مع المحافظين ومسؤولي الإدارات المحلية بشأن المقترحات المقدمة، تمهيدًا لتحديد التعليمات الجديدة الخاصة بحظر التجوال، موضحة بأنه وإلى ذلك الحين يبقى حظر التجوال ساريًا بشكله الحالي.وكانت سلطات الإقليم فرضت حظرًا مشددًا للتجوال يشمل المارة والمركبات، إضافة إلى الأسواق والمخابز والأماكن الخدمية، لمدة 48 ساعة بدأت من السبت الماضي، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ، الذي سجل حتى الان 236 إصابة و88 حالة شفاء و3 حالات وفاة.// انتهى //13:17ت م0070

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