السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 637 حالة وفاة بفيروس كورونا



مدريد 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

سجّلت إسبانيا اليوم 637 حالة وفاة بفيروس كوروناالمستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الإسبانية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 13055 حالة، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 135032 حالة.

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13:07ت م

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