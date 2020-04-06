

جيزان 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

هطلت الليلة الماضية أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفاء والداير بني مالك والعيدابي ، وعدد من مراكز وقرى القطاع الجبلي بمنطقة جازان ، سالت على أثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

12:57ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.