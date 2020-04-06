السعودية اليوم / منصة التدريب "دروب" تخدم 418 ألف مواطن في منازلهم خلال 10 أيام



الرياض 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب "،عن استفادة 418.670 مواطن ومواطنة من خدمات المنصة المقدمة عن بُعد، بينهم 397.172 مستفيداً ومستفيدة أكملوا الدورات التدريبية الإلكترونية في مختلف التخصصات والمجالات، وذلك خلال الفترة 16 مارس - 26 مارس2020 .

وأوضح مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على منصة التدريب الإلكترونية "دروب" محمد بن عبدالعزيز الشويعر ، أن البرامج التدريبية المنفذة حاليًا عبر منصة "دروب"، تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل بما يضمن مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، واتساقا مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس

ولفت الشويعر إلى أن نوعية البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة "دروب" أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين والملتحقين في الدورات التدريبية خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد "دروب" برنامجاً شاملاً، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات، وبالإمكان التسجيل في الدورات التدريبية لـ "دروب"، عبر الرابط ‏doroob.sa .

// انتهى //

12:56ت م

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الرياض 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسكشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب "،عن استفادة 418.670 مواطن ومواطنة من خدمات المنصة المقدمة عن بُعد، بينهم 397.172 مستفيداً ومستفيدة أكملوا الدورات التدريبية الإلكترونية في مختلف التخصصات والمجالات، وذلك خلال الفترة 16 مارس - 26 مارس2020 .وأوضح مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على منصة التدريب الإلكترونية "دروب" محمد بن عبدالعزيز الشويعر ، أن البرامج التدريبية المنفذة حاليًا عبر منصة "دروب"، تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل بما يضمن مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، واتساقا مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا ولفت الشويعر إلى أن نوعية البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة "دروب" أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين والملتحقين في الدورات التدريبية خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.ويعد "دروب" برنامجاً شاملاً، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات، وبالإمكان التسجيل في الدورات التدريبية لـ "دروب"، عبر الرابط ‏doroob.sa .// انتهى //12:56ت م0060

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.