السعودية اليوم / الكويت تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الكويت 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

سجّلت الكويت 109 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أن ثماني حالات مرتبطة بالسفر منها خمس لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لإسبانيا، وآخر لأمريكا وحالة لمواطنة مرتبطة بالسفر لإسبانيا.

وأوضح أن عدد الحالات المخالطة بلغ 101 حالة منها 79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وثلاث لمقيمين من الجنسية الباكستانية وست لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وست لمقيمين من الجنسية المصرية وست لمقيمين من الجنسية الإيرانية وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية وهم جميعا مخالطون لحالات قيد التقصي الوبائي.

وأشار إلى أن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 20 حالة منها سبع حرجة و13 مستقرة، ليصل مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا إلى 561 حالة، مبينًا أن عدد الأشخاصالذين أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر الصحي المؤسسي بقي عند 911 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

// انتهى //

12:45ت م

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الكويت 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسسجّلت الكويت 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 665 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أن ثماني حالات مرتبطة بالسفر منها خمس لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لإسبانيا، وآخر لأمريكا وحالة لمواطنة مرتبطة بالسفر لإسبانيا.وأوضح أن عدد الحالات المخالطة بلغ 101 حالة منها 79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وثلاث لمقيمين من الجنسية الباكستانية وست لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وست لمقيمين من الجنسية المصرية وست لمقيمين من الجنسية الإيرانية وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية وهم جميعا مخالطون لحالات قيد التقصي الوبائي.وأشار إلى أن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 20 حالة منها سبع حرجة و13 مستقرة، ليصل مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا إلى 561 حالة، مبينًا أن عدد الأشخاصالذين أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر الصحي المؤسسي بقي عند 911 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.// انتهى //12:45ت م0058

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