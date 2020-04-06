شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف الزحام .. افتتاح سوق الخضار والفاكهة بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

• مقيم : مبادرة تخدم جميع من يعيشون في المملكة .. ومواطن : السلع متوفرة ولا داعي لتخرينها بالمنازل

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية صباح اليوم سوق الخضار والفواكه المؤقت بمنطقة غرب الدمام، بإشراف عدد من مسؤولين الأمانه، وتنظيم من قبل المرور للدخول والخروج.

وعبر المواطنين والمقيمين عن رضاهم بهذا السوق حيث أصبح يقيهم من الوقوع في الزحام، وكذلك أصبح يخدمهم بالقرب من أحائهم السكنية، وقدم المقيم عبدالله أحمد سالم، شكره لقيادة الممكلة واهتمامها بمواطنيها ومقيميها مضيفاً :"نحن نبكي بدمع أعيننا على اهتمامهم وسهرهم من أجل راحة المواطن والمقيم"، وقال :"نحن نشكر أيضاً هذه المبادرات التي تأتي في خدمة جميع من يعيشون في هذه البلد"، مبيناً أنه لم يكن يعلم بوجود هذا السوق الا حين مروره من الطريق ولفت نظره للتوقف، وأكد أن الاسعار تعد مناسبة جداً، مقدماً نصيحته للجميع من يريد أن يقضي احتياجاته فعليه قضاؤها مبكراً وتفادي الوقوع الزحام.

وقال ظافر الشهراني إن هذه المبادرة تعد مرضية للجميع حيث أنها قربت سوق الخضار والفواكه من سكان منطقة غرب الدمام، وأوصى جميع المواطنين والمقيمين بأخذ ما يكفيهم من هذه الأغراض وعدم تكديسها في المنازل وذلك حتى لا تتلف ويكون تبذيراً للنعمة، وحتى يتركون مجالاً لغيرهم في الحصول على طلابتهم.