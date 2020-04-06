شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" تناقش عن بعد خططها الدراسية البديلة والان نبدء بالتفاصيل

عقد مجلس الوكالة للشؤون العلمية والفكرية التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، الاجتماع الدوري والذي عقد عن بُعد برئاسة وكيل معالي الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، وبحضور أعضاء المجلس من مديري العموم بالوكالة .

وناقش الاجتماع الخطط الدراسية البديلة لكلية الحرم والمعهد وتطبيقها للعمليات الدراسية والتعليمية عن بعد ومدى استفادة الدارسين، وكيفية تطوير العمليات التعليمية في ظل الظروف الراهنة والخطط الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها جميع الجهات الحكومية بالمملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 .

كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال الإدارات العامة التابعة للوكالة العلمية والفكرية ومنها الإدارة العامة للشؤون العلمية والثقافية فيما يختص بمعهد الحرم وكلية الحرم وفاعلية التعليم عن بعد ومستوى الطلاب والطالبات وما يحتاجونه من دعم وتطوير بما يواكب هذه المرحلة واستعدادا للامتحانات.