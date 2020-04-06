شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يوجه بالالتزام الدقيق بتعليمات الصحة للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، الأعمال التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، واطلع عبر الشبكة التقنية بمبنى الوكالة على الخطط الاحترازية والإجراءات التي يجري تطبيقها لمنع وصول فيروس كورونا للمسجد النبوي وساحاته، وفق الآليات المتبعة من قبل وزارة الصحة.

وأكد على ضرورة العمل بشكل دقيق ووفق التعليمات والتوجيهات التي وضعتها وزارة الصحة من أجل المحافظة على سلامة الناس، وعدم وصول فيروس كورونا للمسجد النبوي وساحاته، وأن تتم هذه الأعمال بأقل عدد ممكن من الموظفين والموظفات لمنع التجمعات البشرية التي قد تؤدي لانتقال العدوى.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالجهود التي يقدمها منسوبو ومنسوبات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية الأخرى داخل المسجد النبوي وساحاته، مشدداً على ضرورة مواصلة تطبيق جميع الاحترازات والكشف الطبي على جميع العاملين والعاملات بالمسجد النبوي قبل دخولهم ومباشرتهم لأعمالهم.