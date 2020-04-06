محمد بن مسعود - الدمام - وسط مطالبات للجهات المختصة بضرورة إبعادها بعد تكرر دخولها المخططات أظهر مقطع فيديو متداول؛ قطيعًا من الإبل وهي تتجول داخل أحد المخططات بالشرائع بمكة المكرمة. وبحسب المعلومات؛ فإن فيديو "قطيع الإبل" التقط، مساء أمس، في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة المكرمة. وأظهر المقطع، مجموعة من الإبل وهي تتجول داخل المخطط ليلًا، في ظل خلوّ الشوارع من المارة والسيارات في أثناء فترة منع التجول، وسط مطالبات من الجهات المختصة بضرورة إبعادها، والتي تكرر دخولها الأحياء والمخططات مرارًا بين الحين والآخر. مكة المكرمة

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 12:56 PM وسط مطالبات للجهات المختصة بضرورة إبعادها بعد تكرر دخولها المخططات Advertisements وقت "منع التجول".. ماذا يفعل قطيع إبل داخل أحياء "شرائع مكة" ليلًا؟! وقت "منع التجول".. ماذا يفعل قطيع إبل داخل أحياء "شرائع مكة" ليلًا؟! أظهر مقطع فيديو متداول؛ قطيعًا من الإبل وهي تتجول داخل أحد المخططات بالشرائع بمكة المكرمة. وبحسب المعلومات؛ فإن فيديو "قطيع الإبل" التقط، مساء أمس، في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة المكرمة. وأظهر المقطع، مجموعة من الإبل وهي تتجول داخل المخطط ليلًا، في ظل خلوّ الشوارع من المارة والسيارات في أثناء فترة منع التجول، وسط مطالبات من الجهات المختصة بضرورة إبعادها، والتي تكرر دخولها الأحياء والمخططات مرارًا بين الحين والآخر. الكلمات المفتاحية

، وقت "منع التجول".. ماذا يفعل قطيع إبل داخل أحياء "شرائع مكة" ليلًا؟! ،

المصدر : الخليج 365

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