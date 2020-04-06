- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أظهر مقطع فيديو متداول؛ قطيعًا من الإبل وهي تتجول داخل أحد المخططات بالشرائع بمكة المكرمة.
وبحسب المعلومات؛ فإن فيديو "قطيع الإبل" التقط، مساء أمس، في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة المكرمة.
وأظهر المقطع، مجموعة من الإبل وهي تتجول داخل المخطط ليلًا، في ظل خلوّ الشوارع من المارة والسيارات في أثناء فترة منع التجول، وسط مطالبات من الجهات المختصة بضرورة إبعادها، والتي تكرر دخولها الأحياء والمخططات مرارًا بين الحين والآخر. مكة المكرمة
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 12:56 PM
وسط مطالبات للجهات المختصة بضرورة إبعادها بعد تكرر دخولها المخططات
أظهر مقطع فيديو متداول؛ قطيعًا من الإبل وهي تتجول داخل أحد المخططات بالشرائع بمكة المكرمة.
وبحسب المعلومات؛ فإن فيديو "قطيع الإبل" التقط، مساء أمس، في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة المكرمة.
وأظهر المقطع، مجموعة من الإبل وهي تتجول داخل المخطط ليلًا، في ظل خلوّ الشوارع من المارة والسيارات في أثناء فترة منع التجول، وسط مطالبات من الجهات المختصة بضرورة إبعادها، والتي تكرر دخولها الأحياء والمخططات مرارًا بين الحين والآخر.
، وقت "منع التجول".. ماذا يفعل قطيع إبل داخل أحياء "شرائع مكة" ليلًا؟! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وقت "منع التجول".. ماذا يفعل قطيع إبل داخل أحياء "شرائع مكة" ليلًا؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.