، الكويت تُسجل رقمها اليومي الأعلى.. 109 إصابات جديدة بـ "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينها 8 حالات مرتبطة بالسفر وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات 665

سجلت الكويت، اليوم، الرقم الأعلى في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ اليوم الإثنين، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي عدد الحالات 665 حالة.

وقال السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، «لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع في عدد حالات المخالطين، وبعدها أصبح هناك ارتفاع في عدد حالات التقصي الوبائي، وارتفاع أيضاً في عدد حالات الإصابة المرتبطة بحالات التقصي الوبائي».

وأضاف وفق صحيفة القبس: «ساعدت فرق التتبع في أقسام الصحة الوقائية بالوزارة، على الوصول لعدد كبير من المخالطين، وبهذا الجهد يحمون المجتمع ويسهمون في الحد من انتشار الفيروس المستجد».

وكشف السند؛ أن هناك 8 حالات مرتبطة السفر، منها 5 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لإسبانيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة، وحالة لمواطنة مرتبطة بالسفر لإسبانيا.

وأضاف السند؛ أن الحالات المخالطة بلغت 101 بينهم 79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، 3 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، و6 من الجنسية البنجلاديشية، و6 من الجنسية المصرية، و6 من الجنسية الإيرانية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وهم جميعاً مخالطون لحالات قيد التقصي الوبائي.الكويت فيروس كورونا الجديد