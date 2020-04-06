، شركات الطيران تجهّز "10 مفاجآت" للركاب في رحلات ما بعد كورونا.. تعرّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تخص التعقيم والتطهير

يستأنف العديد من شركات الطيران في العالم بعضَ رحلاته في وقت ما زال ينتشر فيه فيروس كورونا في العالم، وتزداد معدلات الوفيات منه في الغرب وأمريكا، وتتخذ شركات الطيران العديد من الخطوات الجديدة التي لم يألفها الركاب في الطائرة بسبب الإجراءات الجديدة التي ستتم للتأكد من التعقيم الكامل أو التنظيف أو غيره من الإجراءات، كما ستتغير طريقة تقديم الوجبات والصعود والمغادرة وحتى دورات المياه ستكون مختلفة أيضًا، وستكون هناك 10 أمور مختلفة تمامًا بعد انتهاء الكورونا سيفاجأ بها الراكب وهي كالتالي:

1- اختفاء الصحف الورقية والمجلات على متن الطائرة.

2- سيتم توزيع كمامة ومعقم كحولي على كل راكب.

3- الوجبات جافة وباردة ومغلّفة بإحكام ولن تكون معدة في الطائرة.

4- سيتم تعقيم المقصورات كل نصف ساعة.

5- سيكون هناك دورة جديدة في تدوير هواء مقصورة الطائرة باستخدام أجهزة جديدة.

6- إضافة صنبور الصابون بجوار صنبور الماء وصنبور التعقيم الكحولي، وإضافة رشاشات التعقيم الذاتية تعمل تلقائيًّا بعد كل شخص يستخدم دورة المياه.

7- طاقم الضيافة يستخدم كمامات وقفازات ومعقمات كحولية كل 20 دقيقة.

8- تعقيم الحقائب داخل مقصورة الحقائب في الطائرة.

9- النداء المتوالي على الركاب بتعقيم اليدين من قِبَل طاقم الضيافة.

10- بعض الطائرات سيكون بها كاميرا حرارية تُظهر الركاب المرتفعة حرارة أجسامهم.

وتؤكد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن معظم الفيروسات لا تنتشر بسهولة على الطائرات بسبب كيفية دوران الهواء وتصفيته، ورغم أن ارتداء الكمامة أمر شائع من الناحية الثقافية في آسيا؛ فإن مراكز السيطرة على الأمراض لا توصي بارتداء الكمامة لعامة الأشخاص؛ لأن "الأساس العلمي الذي يُظهر فائدة لارتداء الكمامة ضعيف ومثير للتساؤل".

وأوضحت "طيران الإمارات" على موقعها الإلكتروني، أنها قررت أيضًا تعديل طريقة تقديم وتغليف الوجبات والمشروبات على متن الطائرة؛ بهدف التقليل من لمس الموظفين أو المضيفات لها أثناء تقديمها؛ منعًا لانتقال العدوى بين المتواجدين في هذه الرحلات من المسافرين أو أطقم الخدمة.. كما طالبت الراغبين في السفر، بالحضور مبكرًا للمطار بنحو 3 ساعات لإنجاز إجراءات السفر إلى مبنى الركاب رقم 2 بالمطار؛ لتجنب أي تأخير، مع ضرورة ارتداء أقنعة الوجه والقفازات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي؛ تجنبًا لانتشار الفيروس؛ مذكّرة بأن جميع المسافرين سيخضعون لإجراءات الفحص الحراري بالمطار.فيروس كورونا الجديد شركات الطيران