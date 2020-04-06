، أمانة عسير: عالجنا أكثر من 4 آلاف بلاغ في شهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت النظافة العامة والإنارة والإصحاح البيئي

استقبلت أمانة منطقة عسير خلال الأربعة أسابيع الماضية، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940.

وذكر أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أنه تم التعامل مع البلاغات وقت تلقيها؛ مشيرًا إلى أن البلاغات تركزت في مجالات النظافة العامة والإنارة، والإصحاح البيئي ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، وشبكات الخدمات العامة والحدائق، والمرافق البلدية والمباني، وكذلك التعديات.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة تعمل على رصد احتياجات المواطنين من خلال الدراسات الميدانية، والعمل من خلالها على وضع خطط واستراتيجيات للسعي إلى تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على الخدمات.عسير أمانة منطقة عسير