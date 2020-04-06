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تنفّذ رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أقصى التدابير الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا؛ حيث تقوم بأعمال نظافة وتطهير يومي للحرم المكي الشريف بمتابعة وإشراف من الرئيس العام لرئاسة الحرمين الشريفين.
وفي التفاصيل، يتم غسل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه وأدواره 6 مرات يوميًّا، ويشارك في ذلك 3500 عامل، يشاركون في الغسل والتعقيم، مستخدمين أكثر من 86 ألف لتر مياه يوميًّا و2160 لتر معقمات ومطهرات، من خلال 89 معدة غسيل تشارك في الغسل والتعقيم؛ فيما وزعت 300 معقم يدوي في الحرم بحجم 1800 لتر من المعقمات.
كما يتنقل العمال بعدد 100 مضخة معقمة تحمل وتستخدم يدويًّا في أرجاء الحرم المكي، وخصص 450 عاملًا لتعقيم حافظات ومشربيات ماء زمزم البالغ عددها 27 ألف حافظة منتشرة في أرجاء الحرم المكي.
ويقوم 450 عاملًا بحمل حقيبة ظهر معبأة من المعقمات، يطوفون في أرجاء الحرم بمعدل 150 عاملًا في كل وردية للتطهير والتعقيم.
رئاسة شؤون الحرمين الشريفين فيروس كورونا الجديد
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 12:36 PM
حافظات ومشربيات ماء زمزم والبالغ عددها 27 ألفًا داخل عناية المنظومة3500 عامل و4 آلاف لتر مطهرات.. هنا جولة في "تعقيم الحرم اليومي"
تنفّذ رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أقصى التدابير الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا؛ حيث تقوم بأعمال نظافة وتطهير يومي للحرم المكي الشريف بمتابعة وإشراف من الرئيس العام لرئاسة الحرمين الشريفين.
وفي التفاصيل، يتم غسل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه وأدواره 6 مرات يوميًّا، ويشارك في ذلك 3500 عامل، يشاركون في الغسل والتعقيم، مستخدمين أكثر من 86 ألف لتر مياه يوميًّا و2160 لتر معقمات ومطهرات، من خلال 89 معدة غسيل تشارك في الغسل والتعقيم؛ فيما وزعت 300 معقم يدوي في الحرم بحجم 1800 لتر من المعقمات.
كما يتنقل العمال بعدد 100 مضخة معقمة تحمل وتستخدم يدويًّا في أرجاء الحرم المكي، وخصص 450 عاملًا لتعقيم حافظات ومشربيات ماء زمزم البالغ عددها 27 ألف حافظة منتشرة في أرجاء الحرم المكي.
ويقوم 450 عاملًا بحمل حقيبة ظهر معبأة من المعقمات، يطوفون في أرجاء الحرم بمعدل 150 عاملًا في كل وردية للتطهير والتعقيم.
، 3500 عامل و4 آلاف لتر مطهرات.. هنا جولة في "تعقيم الحرم اليومي" ،
المصدر : الخليج 365
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