، قضى الليل هناك.. جونسون لا يزال في المستشفى وأعراض كورونا مستمرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - على الرغم من إعلان "داوننغ ستريت" أنه ما زال يتولى مسؤولية الحكومة

قال مصدر حكومي بريطاني: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين؛ حيث يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس؛ على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت، قال إنه ما زال يتولى مسؤولية الحكومة.

وأضاف المصدر وفق "رويترز": "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى. قضى الليل في هناك".

ونُقل "جونسون" إلى المستشفى الليلة الماضية؛ لأنه ما زال مصابًا بارتفاع في درجة حرارته، وشعر أطباؤه بأنه يحتاج لمزيد من الاختبارات.فيروس كورونا الجديد بوريس جونسون