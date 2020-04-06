- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال مصدر حكومي بريطاني: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين؛ حيث يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس؛ على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت، قال إنه ما زال يتولى مسؤولية الحكومة.
وأضاف المصدر وفق "رويترز": "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى. قضى الليل في هناك".
ونُقل "جونسون" إلى المستشفى الليلة الماضية؛ لأنه ما زال مصابًا بارتفاع في درجة حرارته، وشعر أطباؤه بأنه يحتاج لمزيد من الاختبارات.فيروس كورونا الجديد بوريس جونسون
قضى الليل هناك.. جونسون لا يزال في المستشفى وأعراض كورونا مستمرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-06
قال مصدر حكومي بريطاني: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين؛ حيث يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس؛ على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت، قال إنه ما زال يتولى مسؤولية الحكومة.
وأضاف المصدر وفق "رويترز": "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى. قضى الليل في هناك".
ونُقل "جونسون" إلى المستشفى الليلة الماضية؛ لأنه ما زال مصابًا بارتفاع في درجة حرارته، وشعر أطباؤه بأنه يحتاج لمزيد من الاختبارات.
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:11 AM
على الرغم من إعلان "داوننغ ستريت" أنه ما زال يتولى مسؤولية الحكومة
قال مصدر حكومي بريطاني: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين؛ حيث يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس؛ على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت، قال إنه ما زال يتولى مسؤولية الحكومة.
وأضاف المصدر وفق "رويترز": "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى. قضى الليل في هناك".
ونُقل "جونسون" إلى المستشفى الليلة الماضية؛ لأنه ما زال مصابًا بارتفاع في درجة حرارته، وشعر أطباؤه بأنه يحتاج لمزيد من الاختبارات.
، قضى الليل هناك.. جونسون لا يزال في المستشفى وأعراض كورونا مستمرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر قضى الليل هناك.. جونسون لا يزال في المستشفى وأعراض كورونا مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.