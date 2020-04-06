شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعي" : تأجيل أقساط قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن تأجيل الأقساط المستحقة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض العادية، لمدة ستة أشهر، من 1 مارس وحتى 31 أغسطس. وذلك ضمن مبادرة تخفيف الأثر الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا.

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