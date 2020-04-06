شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تحذر الشركات من طي قيد أي موظف في ظل الظروف الراهنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، إنه لا يحق لأي شركة طي قيد أي موظف حتى ولو كان عقده منتهيا في ظل الظروف الحالية.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أن الأشخاص الذين يتعرضون لحالات طي قيد يمكنهم التقدم بشكوى إلى الوزارة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.