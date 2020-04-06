شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق محل البيض بالشرقية بعد «فيديو التزاحم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، على مقطع فيديو التزاحم الشديد أمام أحد محلات البيض بالمنطقة والتي كانت قد نشرته صحيفة " صدى " لما به من مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ مما يعرض حياة الجميع للخطر.

وقررت أمانة المنطقة الشرقية، إغلاق المحل؛ حيث باشرت فرق الرقابة التابعة للإدارة العامة للأسواق إغلاق المنشأة احترازيًا واستدعاء صاحبها، واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.