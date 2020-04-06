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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : سحب وأمطار متفرقة على عدة مناطق (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، على استمرار الحالة المطرية الربيعية وتكون السحب على عدة مناطق.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: " تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم، فمن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق الرياض، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حفر الباطن، عسير، الباحة " .
وفي السياق نفسه، نشر أستاذ المناخ تنبيهًا هامًا؛ حيث أوضح: " تنبيه: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة " .
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