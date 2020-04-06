اخبار السعوديه

وافد يروي قصته مع الوباء وسبب إخفاء الأمر عن أهله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن وافد يروي قصته مع الوباء وسبب إخفاء الأمر عن أهله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشف الباكستاني محمد شعيب أول مصاب بالفيروس بمحافظة الطائف، قصة أصابته وسبب اخفائه للإصابة عن أسرته بإنه كان في إجازة 3 أشهر قضاها في مسقط رأسه مع أسرته المكونة من زوجته و3 بنات وابن واحد، وعاد إلى الرياض ومكث فيها 10 أيام لاستكمال إجراءات توجيهه .

وقال شعيب بعد وصوله شعر بارتفاع في درجة حرارته، ومكث 3 أيام يعاني من أعراض اعتقد أنها إنفلونزا عادية، وراجع مجمع الملك فيصل الطبي ليخضع للتحاليل والفحص اللازم وثبتت إصابته، وأدخل إلى الحجر الصحي والبدء في العلاج.

وأضاف شعيب، أنه خلال الفترة التي قضاها في الحجر الصحي ظل يتواصل هاتفياً مع عائلته في باكستان بصورة طبيعية، وأخفى عنهم نبأ إصابته بالفايروس، حتى لا يحزنوا عليه، ثم واصل تلقي العلاج اللازم، وينعم الآن بالصحة والعافية، وغادر المستشفى ضمن الدفعة الأولى الأسبوع الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وافد يروي قصته مع الوباء وسبب إخفاء الأمر عن أهله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا