شكرا لمتابعة خبر عن وافد يروي قصته مع الوباء وسبب إخفاء الأمر عن أهله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشف الباكستاني محمد شعيب أول مصاب بالفيروس بمحافظة الطائف، قصة أصابته وسبب اخفائه للإصابة عن أسرته بإنه كان في إجازة 3 أشهر قضاها في مسقط رأسه مع أسرته المكونة من زوجته و3 بنات وابن واحد، وعاد إلى الرياض ومكث فيها 10 أيام لاستكمال إجراءات توجيهه .

وقال شعيب بعد وصوله شعر بارتفاع في درجة حرارته، ومكث 3 أيام يعاني من أعراض اعتقد أنها إنفلونزا عادية، وراجع مجمع الملك فيصل الطبي ليخضع للتحاليل والفحص اللازم وثبتت إصابته، وأدخل إلى الحجر الصحي والبدء في العلاج.

وأضاف شعيب، أنه خلال الفترة التي قضاها في الحجر الصحي ظل يتواصل هاتفياً مع عائلته في باكستان بصورة طبيعية، وأخفى عنهم نبأ إصابته بالفايروس، حتى لا يحزنوا عليه، ثم واصل تلقي العلاج اللازم، وينعم الآن بالصحة والعافية، وغادر المستشفى ضمن الدفعة الأولى الأسبوع الماضي.