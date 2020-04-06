شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الرياض يطلق مبادرتي تواصلك معي وتواصلكم يسعدنا لتقديم الاستشارات الهاتفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الزهراني (صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة التربية الخاصة للبنات مبادرة "تواصلك معي" لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية عبر الهاتف في المجالات النفسية والسلوكية والنطق والتخاطب لأولياء الأمور وطالبات التربية الخاصة في جميع المراحل التعليمية ومراحل التدخل المبكر .

وأوضحت مديرة التربية الخاصة للبنات بتعليم الرياض الأستاذة ابتسام الأحمد أن المبادرة تأتي من منطلق توفير الطرق البديلة لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والتدريبية عن بُعد وقت الأزمات من خلال عدد الكوادر المتخصصة في الخدمات المساندة النفسية والسلوكية لأولياء الأمور وطلاب وطالبات التربية الخاصة بمختلف فئاتهم .

ولفتت "الأحمد" إلى الخدمة الهاتفية ستُتيح تقديم جميع الخدمات النفسية والسلوكية للطالبات في مختلف المراحل التعليمية ومرحلة التدخل المبكر بالإضافة إلى مجالات أخرى وهي طرق التواصل مع عيوب النطق واضطرابات التواصل والتأخر اللغوي, وطرق التواصل لطالبات زارعي القوقعة وضعاف السمع وكذلك التواصل بالطرق البديلة لغير الناطقات , وطرق التواصل مع طالبات التوّحد, مشيرة إلى تلقي الاستفسارات وتقديم الخدمات يبدأ من الساعة 12 إلى 2 ظهرًا وعلى مدى ساعتين يوميًا عبر الرقم المخصص للخدمة ( ‪0546254116‬ ) .

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من جهتها أطلقت إدارة التربية الخاصة بنين مبادرتها تواصلكم يسعدنا عبر هاتفها الاستشاري لخدمة وتلقي استفسارات طلاب التربية الخاصة وأسرهم عبر الواتساب للرقم ( ‪0114767365‬ وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا ، ومن الساعة الرابعة عصرا وحتى السادسة مساء .