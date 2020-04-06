“الصحة” تعلن عن 61 حالة كورونا جديدة .. التفاصيل

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أعلنت “الصحة” صباح اليوم تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية ؛ حيث تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى2463 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة، وبلغ عدد المتعافين488 والوفيات 34.

وقالت وزارة الصحة : التحديث القادم سيكون عند الساعة ٤ مساءً. Advertisements





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