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أبرز الكاريكاتيرات حول تداعيات “كورونا” والعزل المنزلي

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تعيش مدن العالم حالياً حالة من العزلة الاجتماعية بسبب انشار فيروس “” المستجد، وفيما لم يتم التوصل حتى الآن إلى لقاح مضاد للفيروس، بات العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي و”منع التجول” هي السبل الوحيدة لضمان عدم انتقال العدوى بين الأفراد.

فيما يلي نقدم لكم باقة من أبرز الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

عبدالله جابر- مكة

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أيمن- اليوم

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فهد الخميسي- الاقتصادية

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ربيع- الرياض

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علي الغامدي- المدينة

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عبدالله جابر- مكة

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عبدالسلام الهليل- الرياض

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مفرح الزيادي- الجزيرة

0f2f220593.jpg

أيمن- اليوم

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عبدالله جابر- مكة

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فهد الخميسي- الاقتصادية

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أيمن- اليوم

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