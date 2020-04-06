فحص الدم يقيس مستوى الاكتئاب.. واستشاري نفسي يعلق

︎ :

.



كشفت نتائج أبحاث يابانية جديدة أن قياس درجة الاكتئاب ممكن عن طريق فحص الدم، وبالمثل قياس درجة تزايد الاكتئاب منذ بدايته أو تحسنه مع تناول الأدوية، إذ أثبتت التجارب السريرية لفحص الدم الجديد قدرته على تشخيص درجة الاكتئاب بشكل دقيق.

وعلق استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الغامدي على الدراسة، في تصريحات إلى “المواطن“، وقال: إن الطب يتطور كل يوم فهناك أبحاث ودراسات تُجرى من قبل العلماء في كل التخصصات والمجالات، وما يخص كشف درجة الاكتئاب بالدم أمر سابق لأوانه، فحاليًّا هناك تحاليل محددة تُجرى لكشف الأمراض عن طريق الدم وهي المرتبطة بالفيروسات والبكتيريا لأن هويتها محددة في المختبرات، أما الاكتئاب فهو مرض نفسي ويتم تشخيصه وتحديد درجته وعلاجه بدراسة الحالة، وإن كان الدم يتنبأ لمستوى تطور الاكتئاب فهذا إنجاز علمي غير مسبوق.

Advertisements

وبين أن الاكتئاب هو اضطراب المزاج الذي يسبب شعورًا متواصلًا بالحزن،وفقدان المتعة، والاهتمام بالأمور المعتادة، ونقص التركيز، وله مسميات أخرى مثل الكآبة، الاضطراب الاكتئابي، الاكتئاب النفسي، اكتئاب المزاج، والاكتئاب بكافة أنواعه وشدته اضطراب قابل للعلاج، وكلما كان العلاج مبكرًا زادت فعاليته.

وأجريت الدراسة في جامعة فوجيتا اليابانية، ونُشرت نتائجها في مجلة “ساينتفيك ريبورتس”، حيث أظهرت وجود علاقة قوية بين مستوى حمض الأنثرانيليك بالدم وبين معدل الاكتئاب..، وإمكانية استخدام هذا المقياس في التنبؤ بتطوّر أعراض الاكتئاب قبل أن يصبح شديدًا.

ولاحظ فريق البحث وجود علاقة بين ارتفاع مستوى حمض الأنثرانيليك وبين انخفاض مستوى التربتوفان بالدم، ويؤكّد ذلك وجود صلة بين الألم المزمن والالتهابات من ناحية وبين الاكتئاب من ناحية أخرى.

