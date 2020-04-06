بعد قرار خادم الحرمين تحمل 60% من رواتب القطاع الخاص.. من المستفيد بالدعم؟

بعد أيام من صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف رواتب القطاع الخاص للسعوديين بنسبة 60% من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على متابعة حصول العاملين بالقطاع الخاص المشمولين بالقرار السامي، على حقوقهم ورواتبهم.

فعلى مدار الساعات الماضية، حَثّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منشآت القطاع الخاص على الالتزام بدفع أجور جميع العاملين خلال الربع الأول من هذا العام، قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين، مشيرة إلى أنه وبالنسبة للمنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقق من مدى انتظامها في دفع الأجور عن طريق برنامج حماية الأجور.

شروط دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص منها أن يكون المشترك مشتركًا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020، ومستمرًّا في الاشتراك بهذا الفرع، وكذلك التزام المنشأة بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض، باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين، والتزامها بالاستمرار في دفع أجور بقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله العبدالجبار، أن معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم الملكي لموظفي القطاع الخاص، ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي، وقطاع تجزئة التغذية، وقطاع الاتصالات.

خطوات تقدم المنشأة بتسجيل طلب دعم عبر مؤسسة التأمينات

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمنشأة التقدم بطلب الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات.

2- الدخول عبر حساب المنشأة.

3- اختيار خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة.

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4- تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة.

5- استعلام التأمينات الاجتماعية السعودية برقم الهوية وموعد صرف معاش مارس وبدلات العاطلين.

موعد التقديم على المبادرة والقطاعات المستثناة

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله العبدالجبار، أن الأربعاء المقبل الموافق 8 أبريل 2020م سيكون بداية استقبال الطلبات للاستفادة من الأمر الملكي لدعم موظفي القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التقديم على المبادرة سيكون عبر موقع التأمينات الاجتماعية، خلال الأسبوع القادم؛ حيث ستتقدم المنشآت المؤهلة للحصول على الدعم، وفي حال إقرارها سنرسل للمشترك ليقوم بالتقدم للحصول على دعم ساند.

ولفت إلى أن معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم، ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي، وقطاع تجزئة التغذية، وقطاع الاتصالات؛ حيث لم تتأثر بإجراءات مواجهة كورونا في المملكة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن قيادة المملكة استشعرت ما يمر به القطاع الخاص من تحديات في دفع أجور الموظفين نظرًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا، فجاءت المبادرة التي تضمنها الأمر الملكي الكريم والتي تقضي بأن تتحمل الدولة ممثلة في نظام ساند 60 % من أجور منسوبي القطاع الخاص من السعوديين لمدة 3 أشهر بميزانية 90 مليار ريال وبحد أقصى للراتب 9 آلاف ريال.

وقال متحدث المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم، إن آلية الدعم تقتضي أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، لكن الأخير غير مجبر على دفع أجر الموظف المدعوم، والهدف الأساسي هو تعويض الموظفين بنسبة 60% بحد أقصى 9 آلاف ريال، مضيفًا أن الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في عدم قدرة بعضهم على دفع أجور الموظفين بسبب شح الموارد المالية، فبدلًا من فصلهم عن العمل، جاءت المبادرة الملكية لدعم القطاع الخاص للاستمرار في توظيف السعوديين.

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