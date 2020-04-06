كراني يبشر بأمطار الخير على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة

بشر خبير الأرصاد حسن كراني بهطول أمطار الخير خلال الأيام القادمة على بعض مناطق المملكة.

وقال كراني، عبر حسابه بتويتر: أبشروا بأمطار الخير.. تلاشي وتكون اضطرابات جوية على الشمال، يؤدي خلال الـ5 أيام المقبلة لحالة عدم استقرار.

وتابع كراني قائلًا: سحب ممطرة على الشمال والوسط، والشرق، ومكة المكرمة، وجنوبًا حتى جازان.. مع فرصة سيول.

وأشار خبير الأرصاد إلى استمرار تأثير الهواء الساخن على جميع أجواء المملكة؛ ما يساعد في تكوين القوة البنائية للسحب.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة.

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

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