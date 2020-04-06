«الزراعة» تستورد كميات إضافية من بيض المائدة

أعلنت وزارة الزراعة والبيئة والمياه، أمس الأحد، استيراد كميات إضافية من بيض المائدة؛ لضمان تحقيق فائض في السوق المحلي.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه استجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية؛ فإلى جانب الإنتاج المحلي الذي يغطي حاجة السوق، عملت الوزارة على التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء والقطاع الخاص على استيراد كميات إضافية من البيض ستصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة.