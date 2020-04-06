«حساب المواطن»: 5 خطوات لتعديل الراتب ودخل التابعين

أوضح برنامج حساب المواطن أنّ خطوات تعديل الراتب أو الدخل الخاص بأحد التابعين وذلك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب) واختيار الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى (الإجراءات) يسار الصفحة وتعديل الدخل ثم الضغط على كلمة حفظ.

جاء ذلك، ردًّا من البرنامج على استفسار أحد المواطنين عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر» قال فيه: «كيف يتم تعديل الراتب أرجو الإفادة وشكراً».

كما تساءل مواطن آخر قائلًا: «تم إضافة بدل لأحد التابعين وتم تسجيله كدخل مستقل عن الراتب كيف يمكن الإلغاء أو التعديل على دخل أحد التابعين لوكان موظفًا حكوميًا لا تظهر لي أيقونة التعديل».

وقال حساب المواطن: «هلا بك، بإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى «الإجراءات» يسار الصفحة ) و تعديل الدخل ثم حفظ، نسعد بخدمتك».



وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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