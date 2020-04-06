جامعة شقراء تحيل عضو هيئة تدريس للنيابة وتعفيه من مناصبه

أحالت جامعة شقراء، أحد أعضاء هيئة التدريس لديها للنيابة العامة، وأعفته من جميع مناصبه الإدارية بعد اكتشاف تغريداته الفكرية المخالفة من عدد من المغردين، الذين طالبوا بمحاسبته عليها.

وكان متابعو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استغربوا من نشر تغريدات فكرية مخالفة من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة شقراء في حسابه على تويتر، وبقائها على وضعها المخالف منذ سنوات، وطالبوا بمحاسبة المغرد من قبل الجامعة والجهات ذات العلاقة.

وبعد عدة مناشدات، قامت جامعة شقراء بإصدار قرار إعفاء عضو هيئة التدريس من جميع مناصبه الإدارية، ثم خاطبت دائرة النيابة العامة بشقراء لتطبيق الأنظمة في حقه، مرفقة جميع التغريدات الفكرية المخالفة التي غرد بها في حسابه.

وتساءل عدد من المغردين عن آلية اختيار أعضاء هيئة التدريس في جامعة شقراء، مؤكدين أن تغريدات المذكور قديمة، إذ قام المغرد بنشرها في حسابه قبل تكليفه بأي عمل تعليمي أو إداري، وظلت طيلة تلك السنوات دون ملاحظتها من المسؤولين في الجامعة.

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وشدد المغردون على أن المخالفات الفكرية خط أحمر يمس الوطن والمواطن، مبينين أنهم لن يألوا جهدًا في كشف المخالفين لمحاسبتهم وتطبيق الأنظمة في حقهم، من منطلق أن المواطن هو رجل الأمن الأول.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أصدر - بناءً على ما رفعه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري - قراراً بإعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض، وتعيين الدكتور صالح بن أحمد الوشيل، قبل عدة أيام، وجاء القرار بناءً على خلفية ما حصل من تجاوزات يوم الأحد ٢٢/ ٦/ ١٤٤١هـ بكلية الشريعة، بعدما تمت استضافة بعض ممن عليهم مخالفات فكرية.

كما وجه وزير التعليم بتشكيل لجنة في كل جامعة للنطر فيما ينشر من منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية، وتتولى اللجنة التحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.