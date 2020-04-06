أسعار الخضروات والفواكه بالجوف على مواقع التواصل الاجتماعي

تنشر إمارة منطقة الجوف يوميا أسعار الخضروات والفواكه في مدن ومحافظات المنطقة للمواطنين والمقيمين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في خطوة منها لنشر ثقافة الوعي لدى الجميع. وأوضح المستشار الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز عبدالواحد الحموان، أن إمارة المنطقة شرعت في نشر أسعار الخضروات والفواكه الأساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم يوميا على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد الحموان أن الأسعار يتم تحديثها يومياً بناء على أسعار موردي الجملة في المنطقة بعد مراجعتها من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومطابقتها مع أصل فواتير الشراء من قِبل أمانة المنطقة التي تقوم بنشرها على الشاشة الإلكترونية في سوق الخضار والفواكه. ودعا مستشار إمارة الجوف الإعلامي إلى التعاون من قبل الجميع والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات على تطبيق بلاغات بلدي أو على بلاغات وزارة التجارة رقم 1900.



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