السعودية اليوم / أفغانستان تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كابول 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

سجلت أفغانستان 30 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية في بيان تسجيل 16 حالة جديدة في إقليم هيرات و6 في العاصمة كابول و3 في نيمروز و2 في قندوز و2 في فارياب وحالة واحدة في ولاية دايكندي، مبينة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 8 حالات .

// انتهى //

10:17ت م

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كابول 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسسجلت أفغانستان 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 367 حالة.وأعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية في بيان تسجيل 16 حالة جديدة في إقليم هيرات و6 في العاصمة كابول و3 في نيمروز و2 في قندوز و2 في فارياب وحالة واحدة في ولاية دايكندي، مبينة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 8 حالات .// انتهى //10:17ت م0028

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