السعودية اليوم / وزارة الصحة العُمانية تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



مسقط 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العُمانية 33 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس

وأشارت إلى تماثل إحدى وستين حالةً للشفاء.

// انتهى //

10:01ت م

0022



مسقط 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العُمانية 33 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 331 حالةً، وعدد الوفيات حالتان.وأشارت إلى تماثل إحدى وستين حالةً للشفاء.// انتهى //10:01ت م0022

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