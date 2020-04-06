السعودية اليوم / القوات الأمريكية تعلن حالة طوارئ صحية في قواعدها باليابان



طوكيو 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

أعلن قائد القوات الأمريكية في اليابان اللفتنانت جنرال كيفين شنايدر اليوم حالة طوارئ صحية عامة في قواعدها العسكرية بمنطقة كانتو شرق اليابان.

وأوضح شنايدر في بيان أنه بسبب الزيادة المطردة في حالات الإصابة بفيروس

// انتهى //

10:00ت م

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طوكيو 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسأعلن قائد القوات الأمريكية في اليابان اللفتنانت جنرال كيفين شنايدر اليوم حالة طوارئ صحية عامة في قواعدها العسكرية بمنطقة كانتو شرق اليابان.وأوضح شنايدر في بيان أنه بسبب الزيادة المطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بمنطقة طوكيو، أعلنت حالة طوارئ صحية عامة بمنطقة كانتو، مبينًا أن هذا الأمر يشمل جميع منشآت الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية والمرافق في المنطقة.// انتهى //10:00ت م0021

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