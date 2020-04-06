السعودية اليوم / الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 39 إصابة بكورونا المستجد



بكين 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل حالة وفاة واحدة و 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 3333 وفاة و81887 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

// انتهى //

08:50ت م

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بكين 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل حالة وفاة واحدة و 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 38 حالة وافدة من الخارج.وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 3333 وفاة و81887 إصابة حتى نهاية يوم أمس.// انتهى //08:50ت م0014

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