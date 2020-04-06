السعودية | ضمن حملة كلنا مسؤول.. ملتقى الرؤية الإعلامي شارك بتقديم دورات و خدمات لـ ٢٧٠٠ مستفيد

المناطق - الرياض

ضمن الحملة التي أطلقها ملتقى الرؤية الإعلامي مواكبة لحملة كلنا مسؤول للتصدي لجائحة كورونا قدم عددا من الخدمات عبر مركز التدريب وخدمة المجتمع شملت دورات مجانية وورش عمل وأمسيات توعوية استفاد منها اكثر من ٢٧٠٠ مواطن ومقيم تنوعت مابين تطوير الذات وإدارة الأزمات وتعليم التقنية عن بعد، وأكدت مديرة مركز التدريب وخدمة المجتمع سعادة الدكتورة شيمة العتيبي على أن وطننا يستحق الكثير منا وفي ظل هذه الأزمة فنحن على ثقة بان جميع الجهات الحكومية والخاصة تقوم بدورها حسب مجالها لتقدم المبادرات والوقوف مع الوطن والمواطن ونحن في ملتقى الرؤية أخذنا على عاتقنا إطلاق هذه المبادرة التي تهدف لخدمة المجتمع من خلال التدريب والتطوير وورش العمل والأمسيات التوعوية، نهدف من خلالها لرفع الوعي وتطوير الذات والتوعية، موجهةً شكرها وتقديرها لكافة الشركاء والشريك الرئيسي في هذه الحملة مركز الإتقان الدولي للتدريب وكافة من عملوا على تحقيق هذا النجاح، وأضافت بأن هناك العديد من الدورات المجانية التي ستقدم قريبا