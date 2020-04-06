شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في شقة سكنية بعزيزية الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أخمد مدني الرياض صباح اليوم حريق اندلع في شقة بعمارة سكنيه مكونه من 3 أدوار بحي العزيزية، بسبب التماس كهربائي ، نتج عنه احتجاز 9 أشخاص نقل منهم شخصين للمستشفى لتلقي العلاج .

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