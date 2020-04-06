، "كورونا" يجبر "أبل" على إضافة نشاط جديد.. دروع وكمامات! ،

محمد بن مسعود - الدمام - طرق فريدة تتبعها الشركة وأول شحنة تصل إلى مستشفى بأمريكا

تخلت شركة "أبل" الأمريكية -مؤقتاً- عن إنتاجها المعتاد من الأجهزة الإلكترونية، وأدخلت خطاً جديداً لتصنيع معدات طبية واقية، تماشياً مع التوجه العالمي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المدير التنفيذي للشركة العملاقة تيم كوك؛ عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "أبل" تعمل على إنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين، فضلاً عن تصميم "دروع" شفافة واقية للوجه.

ووفق "سكاي نيوز"، قال "كوك"؛ في مقطع فيديو: "عدد الكمامات التي بإمكاننا تصنيعها عبر وكلائنا يزيد على 20 مليوناً حول العالم. نحن نعمل باستمرار ومن كثب مع الحكومات على المستويات كافة، للتأكد أنها يتم التبرع بها للمناطق الأكثر احتياجاً".

وتم بالفعل تسليم الشحنة الأولى من إنتاج "أبل" الجديد من الأقنعة، إلى مستشفى في وادي سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكشف "كوك"؛ أن المنتجات يتم تصنيعها في الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الشركة تتبع طرقاً فريدة لمجاراة الظروف الحالية.

وقال أكبر مسؤول في الشركة، إن ردود فعل الأطباء على المنتجات الجديدة ستكون مهمة، من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليها؛ إن تطلب الأمر.

وانخرطت "أبل" أكثر وأكثر في المجال الصحي منذ إصدارها ساعتها الشهيرة، لكنها المرة الأولى التي تصمم أو تنتج بها الشركة معدات طبية لمكافحة وباء "كوفيد-19"؛ لتسير على خُطى مؤسسات عملاقة أخرى مثل "جنرال موتورز" و"تسلا".فيروس كورونا الجديد شركة أبل الأمريكية أبل