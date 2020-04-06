محمد بن مسعود - الدمام - العدد الكلّي للحالات المسجلة أصبح ٣٣١ أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩. وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد 06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 09:36 AM Advertisements العدد الكلّي للحالات المسجلة أصبح ٣٣١ سلطنة عُمان.. 33 إصابة جديدة بكورونا سلطنة عُمان.. 33 إصابة جديدة بكورونا أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩. وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢). الكلمات المفتاحية ، سلطنة عُمان.. 33 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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