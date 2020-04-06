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وفّرت "خرائط جوجل" خدمة جديدة وُصفت بالحيوية والهامة لكل القابعين في المنزل، ضِمن الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وأوضح تقرير منشور على موقع "إنغادجيت"، أن "جوجل مابس" طرحت تحديثًا للتطبيق على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، يتضمن إضافة خيارات جديدة للأماكن المحيطة بالمستخدم.
ويقدم تطبيق "خرائط جوجل" معلوماتٍ عن المطاعم المحيطة بالمستخدم، وإذا ما كان يتوفر بها خيارات التوصيل إلى المنزل أم لا.
وسيكون كل ما على المستخدم الضغطُ على المطعم من على الخريطة؛ لتظهر صفحة منبثقة فيها كل المعلومات الخاصة بالمطعم؛ من رقم هاتفه إلى وجود إمكانية توصيل الطلبات إلى المنازل من عدمها.
وفي حال رغبتك في طلب الطعام إلى المنزل؛ سيكون عليك الضغط على رقم الهاتف للاتصال بالمطعم.
وطرحت "جوجل" تلك الميزة الجديدة بصورة تجريبية في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، وتنوي أن تنشرها في باقي دول العالم في الفترة المقبلة؛ للمساعدة في عدم خروج الناس من منازلهم؛ للمساعدة في حصار تفشي وباء كورونا.خرائط جوجل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 09:37 AM
تحديث للتطبيق على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"خرائط جوجل توفّر خدمة هامة للقابعين في المنزل
وفّرت "خرائط جوجل" خدمة جديدة وُصفت بالحيوية والهامة لكل القابعين في المنزل، ضِمن الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وأوضح تقرير منشور على موقع "إنغادجيت"، أن "جوجل مابس" طرحت تحديثًا للتطبيق على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، يتضمن إضافة خيارات جديدة للأماكن المحيطة بالمستخدم.
ويقدم تطبيق "خرائط جوجل" معلوماتٍ عن المطاعم المحيطة بالمستخدم، وإذا ما كان يتوفر بها خيارات التوصيل إلى المنزل أم لا.
وسيكون كل ما على المستخدم الضغطُ على المطعم من على الخريطة؛ لتظهر صفحة منبثقة فيها كل المعلومات الخاصة بالمطعم؛ من رقم هاتفه إلى وجود إمكانية توصيل الطلبات إلى المنازل من عدمها.
وفي حال رغبتك في طلب الطعام إلى المنزل؛ سيكون عليك الضغط على رقم الهاتف للاتصال بالمطعم.
وطرحت "جوجل" تلك الميزة الجديدة بصورة تجريبية في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، وتنوي أن تنشرها في باقي دول العالم في الفترة المقبلة؛ للمساعدة في عدم خروج الناس من منازلهم؛ للمساعدة في حصار تفشي وباء كورونا.
، خرائط جوجل توفّر خدمة هامة للقابعين في المنزل ،
المصدر : الخليج 365
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