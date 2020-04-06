محمد بن مسعود - الدمام - لمواجهة تفشي فيروس كورونا وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء. وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد البرلمان الغامبي البرلمان الغامبي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ45 يومًا في البلاد وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-06 وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء. وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا. Advertisements 06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 08:39 AM لمواجهة تفشي فيروس كورونا لمواجهة تفشي فيروس كورونا وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء. وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا. ، البرلمان الغامبي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ45 يومًا في البلاد ،

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