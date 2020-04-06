، العراق: جامعة البصرة تنجح في إنتاج مواد مخبرية ضرورية لفحص حالات كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - توزيع 1620 وسيطاً ناقلاً للفيروس و3200 مسحة أنفية على مديريات الصحة

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، نجاح خلية التصدي لأزمة "كوفيد-19" في جامعة البصرة- جنوبي العراق، في إنتاج إمدادات مختبرية تحتاج إليها البلاد بشكل ملح لتسريع عمليات فحص حالات الإصابة المشتبه فيها بفيروس مرض "كوفيد-19".

وأوضح ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل؛ أن نقص الإمدادات والمعدات الضرورية لجمع ونقل العيّنات كان من بين الأمور التي تعيق جهود احتواء وخفض انتشار فيروس مرض "كوفيد-19" في العراق.

وقال "لهذا السبب نسّقت منظمة الصحة العالمية الجهود مع جامعة البصرة لإنتاج منتجات مختبرية ضرورية لفحص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.. وحددنا معاً هدفاً بإنتاج الكميات التي تحتاج إليها البلاد.

وبحسب البيان الصادر اليوم، عن مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، نجح فريق التصنيع في الجامعة بحلول الأول من أبريل في إنتاج أكثر من 1620 وسيطاً ناقلاً للفيروس، إضافة إلى 3200 مسحة أنفية تم توزيعها على مديريات الصحة في محافظات البصرة والمثنى وكربلاء وواسط.

وبحسب التحديث اليومي الصادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، حتى اليوم، سجل العراق 61 وفاة و961 حالة إصابة بفيروس مرض "كوفيد-19"، و279 حالة تعافي في أنحاء البلاد.فيروس كورونا الجديد العراق جامعة البصرة