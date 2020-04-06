محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الحالات التي تعافت ارتفع إلى 103 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هم: كويتيان ومقيمان (بواقع ثلاثة من الذكور وأنثى واحدة). وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، إلى 103 حالات.الكويت فيروس كورونا الجديد 06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 08:52 AM Advertisements إجمالي عدد الحالات التي تعافت ارتفع إلى 103 شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هم: كويتيان ومقيمان (بواقع ثلاثة من الذكور وأنثى واحدة). وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، إلى 103 حالات. الكلمات المفتاحية ، شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت ،

المصدر : الخليج 365

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